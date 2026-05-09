Ηράκλειο: Τραυματισμός υπαλλήλου καθαριότητας εν ώρα υπηρεσίας

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαΐου, στο Ηράκλειο, με θύμα έναν εργαζόμενο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος φέρεται να έπεσε από το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ χρειάστηκε να του γίνουν και ράμματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων στην περιοχή, για τα οποία το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έχει εκφράσει έντονη ανησυχία, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα προστασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Ηράκλειο - ενοίκια: Τετραμελείς οικογένειες αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτια 50 τμ