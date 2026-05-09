Ελευθέριος Βενιζέλος: 90 Χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη – Τελετές μνήμης και τιμής στην Ουάσιγκτον

Στην Washington D.C., με ιδιαίτερη επισημότητα, συνεχίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 90 ετών από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026, με απόδοση τιμών μπροστά στον ιστορικό ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Washington D.C., και έχει φιλοτεχνηθεί από τον Γιάννη Παππά.





Στη σχετική ανακοίνωση του Παραρτήματος ΗΠΑ του Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«Τιμές απέδωσαν, με κατάθεση στεφάνου, ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος του Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, κ. Νίκος Καστρινάκης.

Το στεφάνι κατατέθηκε στον ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, έργο του σπουδαίου γλύπτη Γιάννη Παππά, ο οποίος δημιούργησε πολυάριθμους ανδριάντες του Βενιζέλου σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων εκείνους μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Το συγκεκριμένο άγαλμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί μικρότερης κλίμακας εκδοχή του ανδριάντα που βρίσκεται στο Πάρκο Ελευθερίας, κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ το μοναδικό πανομοιότυπο αντίγραφό του ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Ο ανδριάντας αποκαταστάθηκε πριν από δύο χρόνια, το 2024, με ευθύνη του Παραρτήματος.

Στην τελετή κατάθεσης στεφάνου συμμετείχαν επίσης ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Washington D.C., κ. Μιχάλης Σκοπελίτης, ο Ακόλουθος Στρατού, Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) κ. Δημήτριος Τασιούλας, ο Ακόλουθος Ναυτικού, Αντιπλοίαρχος κ. Κωνσταντίνος Μιχαήλ, και ο Ακόλουθος Αεροπορίας, Αντισμήναρχος κ. Δημήτριος Οικονομόπουλος. Παρέστησαν επίσης η Κυβερνήτης της 3ης Περιφέρειας της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής (Π.Ε.Α.), κα Sophia Getchell, η Πρόεδρος του Τμήματος της Π.Ε.Α. «Νίκος Καζαντζάκης» της ευρύτερης περιοχής της Washington D.C., κα Θεοδώρα Πετράκη, μαζί με πολλά μέλη του Τμήματος, ο κ. Γιώργος Μαραφάτσος, καθώς και σύσσωμο το προσωπικό της Πρεσβείας.

Στη δεξίωση που παρέθεσε στην Πρεσβευτική Κατοικία ο κ. Πρέσβης, ευχαρίστησε το Ίδρυμα για το έργο που επιτελεί και επισήμανε ότι «ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξακολουθεί να παραμένει ο βασικός διαμορφωτής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και τον θυμόμαστε πάντοτε ως σύμβολο σοφίας, δημοκρατίας και αφοσίωσης στο καθήκον». Ο κ. Καστρινάκης είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον κ. Πρέσβη και να του επιδώσει τιμητική διάκριση εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Επίσης, ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Α., είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τους Ακολούθους Άμυνας για τις υπηρεσίες τους και να τους απονείμει το τιμητικό νόμισμα βετεράνων της Π.Ε.Α.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, σε εκδήλωση που οργάνωσε το Τμήμα της Π.Ε.Α. «Νίκος Καζαντζάκης» στο «Hellenic Center», πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος του Ιδρύματος με θέμα «Μετασχηματίζοντας ένα Έθνος | Ελευθέριος Βενιζέλος 1864 – 1936». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Ακόλουθοι Άμυνας, οι Δρ. Ισμήνη και Δρ. Christopher Lamb, ιστοριογράφοι του Αμερικανού Προξένου στη Σμύρνη κατά την περίοδο της Καταστροφής, από το Georgetown University, η Κυβερνήτης της 3ης Περιφέρειας της Π.Ε.Α., κα Sophia Getchell, καθώς και πλήθος κόσμου. Την παρουσίαση ακολούθησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μακράς διάρκειας συζήτηση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου «Νίκος Καζαντζάκης» της Π.Ε.Α.»

