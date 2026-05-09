Αρναουτάκης: Μήνυμα για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Σταύρος Αρναουτάκης
clock 13:48 | 09/05/2026
newsroom ekriti.gr

«Η επέτειος της 9ης Μαΐου, ημέρα εορτασμού για τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τιμής των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης, αντανακλά την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας προς όλους τους αγωνιστές για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Η σημερινή μέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πόλεμος φαίνεται να αποτελεί πλέον μια κανονικότητα, που βυθίζει την ανθρωπότητα σε ατραπούς χωρίς διέξοδο.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε όσους πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό και με τη θυσία τους άνοιξαν τον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.»

