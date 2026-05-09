UFO στην Ελλάδα: Τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας - Όσα έχουν καταγραφεί στις αναφορές

Τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρεται η Ελλάδα στα νέα έγγραφα του Πενταγώνου που αφορούν την εμφάνιση UFO και την καταγραφή ανεξήγητων εναέριων φαινομένων.

Τα αρχεία δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (08.05.2026) από το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σε ερευνητές και κοινό.

Η ανάρτηση έγινε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από έγγραφα που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους και έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις αποστολών της NASA.

Μεταξύ αυτών, γίνεται αναφορά στην Ελλάδα για τρία περιστατικά με UFO, τα οποία καταγράφηκαν στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024. Το πρώτο σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2023, όταν εντοπίστηκε μικρό κυκλικό αντικείμενο να κινείται χαμηλά πάνω από το Αιγαίο, πραγματοποιώντας απότομους ελιγμούς πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με την αναφορά, επρόκειτο για επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά, πριν χαθεί από την εικόνα των συστημάτων παρακολούθησης.

🛸Archivo Ovni



📍Grecia - 01/10/2023







Otro objeto no identificado que ejecuta giros bruscos y repetidos de casi 90 grados, maniobras que ninguna aeronave actual puede realizar a esas velocidades.







Un piloto sometido a esas fuerzas habría perdido el conocimiento en segundos. pic.twitter.com/6ykSByc83h — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 8, 2026

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP (Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα), η οποία χρονολογείται από τον Ιανουάριο του 2024. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι οι περιγραφές στα έγγραφα αποτυπώνουν την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη δεδομένη στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται δεν αποτελούν οριστική ένδειξη για τη φύση ή την προέλευση των αντικειμένων.

Όπως αναφέρεται, ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών. Ωστόσο, δεν έχουν αποκρυφθεί δεδομένα που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη των περιστατικών που καταγράφηκαν ως UAP.

Η πρωτοβουλία διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι έγγραφα που παρέμεναν απόρρητα για δεκαετίες είχαν τροφοδοτήσει εικασίες και θεωρίες, υπογραμμίζοντας πως οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι θα ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν φακέλους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τα UAP εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει στο κοινό ιστορικά αρχεία υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκείνα που συνδέονται με τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

