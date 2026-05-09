Αλέξης Τσίπρας: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες;

Τις τράπεζες έβαλε στο στόχαστρο της κριτικής του μετά την ΔΕΗ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια».

Ακολούθως εξηγεί πού οφείλεται η αυξημένη κερδοφορία των τραπεζών: «Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.

Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας, είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους.

Και όλα αυτά ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη από δανεισμό. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Ο Εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου

Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου