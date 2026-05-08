Η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο χειροκρότημα στο δελτίο του ΣΚΑΙ

Στο τελευταίο μέρος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη θέλησε να πει το δικό της “αντίο” στους τηλεθεατές με τους οποίους και συνδέθηκε σε καθημερινή βάση επί 20 συναπτά έτη.

“Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπο μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά”.

“Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται” και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή, επί 20 ολόκληρα χρόνια, να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου”.

“Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε” σημείωσε χαρακτηριστικά, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά

