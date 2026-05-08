ΠΟΕΣΥ: Συγχαρητήρια στην Μαρία Αντωνιάδου για την εκλογή της στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΔ

H ΠΟΕΣΥ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου για την εκλογή της στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) η οποία εκπροσωπεί 600.000 δημοσιογράφους παγκοσμίως.

Η εκλογή ,για πρώτη φορά, Ελληνίδας δημοσιογράφου στο ανώτατο όργανο της ΔΟΔ, από τους αντιπροσώπους που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκατονταετηρίδα της Ομοσπονδίας, στο Παρίσι στις 6 και 7 Μάϊου, σηματοδοτεί την αναγνώριση της μεγάλης συμβολής της ΕΣΗΕΑ ,των αγώνων που έδωσαν και δίνουν οι δημοσιογραφικές Ενώσεις στη χώρα μας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, αλλά και όλης της ελληνικής δημοσιογραφικής κοινότητας που δίνει καθημερινές μάχες για ενημέρωση ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατικά ευαίσθητη. Η τιμητική εκλογή της προέδρου της ΕΣΗΕΑ μεταξύ των 22 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής σε μία διεθνή οργάνωση που συμπληρώνει στις 13 Ιουνίου τα 100 χρόνια δράσης, ενδυναμώνει τη θέληση μας , να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλει ο βαθύς μετασχηματισμός της δημοσιογραφίας και οι επισφαλείς εργασιακές συνθήκες.

Νέα πρόεδρος της ΔΟΔ, στη θέση της απερχόμενη προέδρου Dominique Pradalié, η οποία ηγήθηκε της Ομοσπονδίας την περίοδο 2022-2026, εξελέγη η Zuliana Lainez Otero, Περουβιανή δημοσιογράφος και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων του Περού. Είναι η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική που ηγείται της μεγαλύτερης οργάνωσης δημοσιογράφων στον κόσμο. Είναι, επίσης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (FePALC) και πρώην ανώτερη αντιπρόεδρος της ΔΟΔ.

«Η εκλογή της σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην εκπροσώπηση του Παγκόσμιου Νότου στις διεθνείς δομές διακυβέρνησης και αναγνωρίζει τη μακροχρόνια αφοσίωση της Lainez στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, στην υπεράσπιση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και στην προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης.» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΟΔ.

Στο παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΟΔ από την πλευρά της ΠΟΕΣΥ συμμετείχε ο πρόεδρός της, Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Από τις Ενώσεις Συντακτών μέλη της ΠΟΕΣΥ, στο συνέδριο συμμετείχε ακόμη η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) δια του προέδρου της Θέμη Μπερεδήμα, ενώ από την ΕΣΗΕΑ πέραν της προέδρου Μαρίας Αντωνιάδου παρόντες ήταν, ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Γαβαλάς και η ειδική Γραμματέας Μάχη Νικολάρα. Παρών ήταν ακόμη και το μέλος του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, Ηλίας Παλιαλέξης.

