Ηράκλειο: Αλλάζει πρόσωπο το παραλιακό μέτωπο – Ξεκινά η μεγάλη ανάπλαση στον κόλπο του Δερματά

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ανακοίνωσε στον απολογισμό της δημοτικής αρχής μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά, που αφορά την προστασία και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής καθώς και τη δημιουργία διπλής αστικής παραλίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, έλαβε το «πράσινο φως» από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, μετά και την έγκριση της τελευταίας απαιτούμενης μελέτης.

Το έργο, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται τόσο στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης όσο και στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που δρομολογούνται στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου και έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά μεγάλων έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους είναι το έργο στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, προϋπολογισμού 2,34 εκατομμυρίων ευρώ, οι παρεμβάσεις στην πλατεία 18 Άγγλων, αλλά και η συνολική ανάπλαση των Νεωρίων με χρηματοδότηση ύψους 10,1 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ μέσω του ΕΤΠΑ.

Με την ολοκλήρωση αυτών των παρεμβάσεων, η εικόνα της παραλιακής ζώνης εντός των Ενετικών Τειχών αναμένεται να αλλάξει ριζικά, αναβαθμίζοντας αισθητά το παραλιακό μέτωπο της πόλη.

