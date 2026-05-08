Ηράκλειο: Ανήλικη συμμορία «χτυπούσε» αυτοκίνητα – 14 κλοπές και δύο κλεμμένα ΙΧ πίσω από τη δράση της

Στην εξιχνίαση 14 περιπτώσεων κλοπών από σταθμευμένα οχήματα και δύο κλοπών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί, ενώ συνελήφθησαν οι δύο. Οι ανήλικοι φέρονται να δρούσαν οργανωμένα από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα από οχήματα. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση της πλήρους δράσης της ομάδα.

Πιο αναλυτικά:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δεκατεσσάρων 14 περιπτώσεων κλοπών σε οχήματα καθώς και 2 κλοπών οχημάτων.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τρεις 3 ανήλικοι ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών 36 και 37 ετών για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι ημεδαποί έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 22.04.2025 έως και την 06.05.2026 προέβαιναν στην τέλεση κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή



της πόλεως του Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε διέπραξαν 14 κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί) εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (1.017) ευρώ, (4) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet, ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου. Επιπλέον, προέβησαν στην κλοπή δύο (2) Ι.Χ.Ε. ενοικιαστικών αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποίησαν για τη διευκόλυνση της δράσης τους ως μέσα μετάβασης και αποχώρησης τους από τα σημεία διάπραξης των προαναφερόμενων περιπτώσεων κλοπών.

Κατά τις βραδινές ώρες της 06.05.2026 συνελήφθη ο ένας εκ των ανηλίκων ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Επιπλέον χθες (07.05.2026) συνελήφθη ακόμα ένας εξ αυτών ο οποίος τυγχάνει επιτηρούμενος και υποχρεούται να δίνει το παρών σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ώστε να εξακριβωθεί πλήρως η εγκληματική δραστηριότητα ανωτέρω μελών της εγκληματικής ομάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συνταγματική αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στην κυβέρνηση με δική του πρόταση

Κρήτη: Ατύχημα η πτώση του 29χρονου - Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι