Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

Συνελήφθη χθες το βράδυ στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 30χρονος Ελληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 30χρονο ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14,3 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

