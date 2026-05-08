ΠΑΡ.08 Μαΐ 2026 18:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο
συλληψη
clock 14:42 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη χθες το βράδυ στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 30χρονος Ελληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον 30χρονο ο οποίος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14,3 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ατύχημα η πτώση του 29χρονου - Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι

Γ. Κοκοσάλης και Αλ. Σπανάκη στο Ράδιο Κρήτη για το έγκλημα: Το "καρτέρι" θανάτου και οι μπαλωθιές στο τρισάγιο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κοκαίνη Σύλληψη Ναρκωτικα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis