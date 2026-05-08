Μπουκιά και... αέρας - Ιαπωνικό εστιατόριο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη

Δημοφιλής αλυσίδα εστιατορίων της Ιαπωνίαςέγινε πρόσφατα viral για έναν μάλλον αναπάντεχο λόγο: τις απίστευτα λεπτές φέτες χοιρινού που σερβίρει, οι οποίες είναι κυριολεκτικά διάφανες.

Το φαινόμενο πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να βαφτίζουν το κρέας «stealth pork».

Το «αόρατο» κρέας που κατέκτησε το διαδίκτυο

Το εστιατόριο Shabu-yo, που ειδικεύεται στο παραδοσιακό ιαπωνικό hot pot, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν φωτογραφίες από τις εξαιρετικά λεπτές κοπές συγκέντρωσαν πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X.

Τα σχόλια ήταν καταιγιστικά και γεμάτα χιούμορ, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν «υπάρχουν πλέον διάφανα γουρούνια» και άλλους να σχολιάζουν ειρωνικά την προσπάθεια της επιχείρησης να μειώσει το κόστος.

Ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση σημείωσε χαριτολογώντας ότι το «stealth pork» έχει και τα θετικά του: «Οι πελάτες μπορούν να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φετών από το συνηθισμένο και στη συνέχεια να καυχιούνται στους φίλους τους για την τεράστια ποσότητα που έφαγαν, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν επιβαρύνει το στομάχι τους».

Η συγγνώμη της εταιρείας

Η δημοσιότητα που έλαβε το θέμα ήταν τόσο μεγάλη, που η διοίκηση του Shabu-yo αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Στη δήλωσή της, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, παραδεχόμενη ότι σε ορισμένα καταστήματα το κρέας σερβιριζόταν με τρόπο που δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που είχαν αρχικά τεθεί.

Παρά τις αντιδράσεις, πολλοί παραδέχονται ότι η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για να κοπεί το κρέας τόσο λεπτά, χωρίς να διαλυθεί η φέτα, είναι από μόνη της εντυπωσιακή, θυμίζοντας επαγγελματικές κοπές προσούτο που σπάνια συναντά κανείς σε εστιατόρια μαζικής εστίασης.

πηγή: gazzetta.gr

