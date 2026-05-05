Ο γηραιότερος σκύλος βρήκε νέο σπίτι μετά τον θάνατο του αφεντικού του - Ποιος είναι ο Λαζάρ

Ένας σκύλος που παραδόθηκε σε καταφύγιο και ενδέχεται να είναι ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο βρήκε νέο σπίτι στη Γαλλία, αφού επέζησε του αρχικού του ιδιοκτήτη.

Ο Λαζάρ, ένα κοντινένταλ τοϊ σπάνιελ ηλικίας 31 ετών, μεταφέρθηκε στο καταφύγιο ζώων Annecy Marlioz Spa μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του.

Το όνομά του, που σημαίνει «ο Θεός βοηθά», ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του, καθώς πρόκειται για έναν γκρινιάρη αλλά καλοπροαίρετο ηλικιωμένο σκύλο.

Το προσωπικό του καταφυγίου γνώριζε ότι ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά θέλησε να μάθει ακριβώς πόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Times.

Ο Λαζάρ αντιμετώπιζε ήδη αρκετά προβλήματα υγείας, ανάμεσά τους και την αδυναμία να κρατήσει τη γλώσσα του μέσα στο στόμα του — ένδειξη πως είχε ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής της ράτσας του, που είναι περίπου 15 έτη.

Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μέσω του μικροτσίπ, το οποίο ήταν καταχωρημένο στο γαλλικό μητρώο καθαρόαιμων σκύλων. Από εκεί εντοπίστηκε η ημερομηνία γέννησής του: 4 Δεκεμβρίου 1995. Αυτό σημαίνει ότι ο Λαζάρ είναι περίπου 31 ετών και 150 ημερών.

Η αναγνώριση από το Guinness

Μετά την αποκάλυψη, η Société Protectrice des Animaux (SPA) — η Εταιρεία Προστασίας Ζώων της Γαλλίας — επικοινώνησε με το Βιβλίο Ρεκόρ Guinness.

«Έχουμε κάνει διπλό έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Λαζάρ διανύει το 31ο έτος της ζωής του», δήλωσε στην The Times η επικεφαλής του καταφυγίου, Αν-Σοφί Μουαγιόν.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Λαζάρ θα λάβει τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο, ξεπερνώντας τον τωρινό κάτοχο του ρεκόρ.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ κατείχε ο αυστραλιανός σκύλος Bluey, που πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών.

Η νέα ζωή του Λαζάρ

Η νέα ιδιοκτήτριά του, η 29χρονη Οφελί Μπουτόλ, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη φήμη που συνοδεύει τον τετράποδο φίλο της.

«Τον υιοθέτησα γιατί αγαπώ τα ζώα και υπήρξε αμέσως ένα δέσιμο ανάμεσά μας. Ήταν αδιανόητο για μένα να τελειώσει τη ζωή του στο καταφύγιο. Χρειαζόταν μια οικογένεια που να τον αγαπά», ανέφερε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Η Μπουτόλ εξήγησε ότι, όταν ο Λαζάρ δεν κοιμάται, την ακολουθεί παντού μέσα στο διαμέρισμα. Ο κτηνίατρός της την έχει διαβεβαιώσει ότι, παρά την ηλικία του, ο σκύλος βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας.

Το ρεκόρ και οι αμφισβητήσεις

Μέχρι πρόσφατα, ο τίτλος του μεγαλύτερου σε ηλικία σκύλου ανήκε στον πορτογαλικό σκύλο Bobi, ο οποίος είχε ξεπεράσει οριακά τον Bluey. Ωστόσο, ο τίτλος του αφαιρέθηκε έπειτα από έρευνα σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων της ηλικίας του, σύμφωνα με το New York Post.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Έκτακτο «πακέτο» στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση

Θρίλερ στον Ατλαντικό: Eπτά τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο – Εξετάζεται σχέδιο εκκένωσης