Μείωση ορίων οικισμών: Μονόδρομος η απόσυρση του Π.Δ και του νόμου. Του Ηρακλή Πυργιανάκη*

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που κυβέρνηση δημοσίευσε το Π.Δ. 194/2025 που αφορούσε τη μείωση των ορίων των οικισμών μικρότερων των 2000 κατοίκων.

Όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα οι φορείς και οι πολίτες αντέδρασαν έντονα και η κυβέρνηση δεν έκανε τα ελάχιστα για να διορθώσει τα παράλογα που είχε νομοθετήσει.

Τον Ιούνιο του 2025 έφερε τροπολογία με νόμο στο Π.Δ. για τους οικισμούς σε μικρότερους των 700 κατοίκων και μεγαλύτερους των 700 κατοίκων διατυμπανίζοντας ψευδώς ότι οι οικισμοί κάτω των 700 κατοίκων δεν θα άλλαζαν τα όρια, ωστόσο αποδείχθηκε μέγα ψέμα διότι αυτό θα γινόταν υπό προϋποθέσεις πχ ότι στη ζώνη μεταξύ των ορίων του 1983 και του ορίου της ζώνης του ΠΔ 1985, έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες που να οργανώνονται σε γειτονιές .

Όπου λοιπόν, δεν υπήρχαν κατοικίες με αποστάσεις μικρότερες των 40 μέτρων θεωρούνται ως αραιοκατοικημένες και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να είναι στα νέα όρια του οικισμού που θα καθορίζονταν από τα νέα Τοπικά και Ειδικά πολεοδομικά σχέδια .Αποτέλεσμα στο σύνολο σχεδόν των οικισμών μικρότερων των 700 κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου να μειώνονται τα όρια.

Π.χ ο οικισμός Άνω Ασιτών από 400 στρέμματα μειώνεται στα 278 στρέμματα ,ο οικισμός της Πυργού από 568 στρέμματα μειώνεται σε 252 στρέμματα ο οικισμός Κυπαρίσσι από 650 στρέμματα μειώνεται σε 223 στρέμματα ,ο οικισμός Τσαγκαράκι Μετόχι από 313 στρέμματα μειώνεται σε 147 στρέμματα!!!!

Αλλά και στους οικισμούς άνω των 700 κατοίκων στην ζώνη μεταξύ των ετών 1983 και 1985 εάν σήμερα υπάρχουν σπίτια δεν λαμβάνονται υπόψη . Έτσι, έχουμε οικισμούς με εκτάσεις που μέχρι χθες ήταν εντός ορίων να βρίσκονται σήμερα εκτός ανεξαρτήτως ότι υπήρχε σε αυτή τη ζώνη πλήθος σπιτιών που κτίστηκαν νόμιμα.

Π.χ στον Δήμο Ηρακλείου σε όλους τους οικισμούς άνω των 700 κατοίκων μειώνονται τα όρια ενδεικτικά αναφέρω οικισμός Δαφνών από 1004 στρέμματα μειώνεται σε 329 στρέμματα, οικισμός Σταυρακίων από 504 στρέμματα μειώνεται σε 175 στρέμματα ,οικισμός Σκαλανίου από 436 στρέμματα μειώνεται σε 215 στρέμματα ,οικισμός Γούρνες Τεμένους από 317 στρέμματα μειώνεται σε 20,3 στρέμματα!!!! ,οικισμός Βασιλιές από 629 στρέμματα μειώνεται σε 68 στρέμματα!!!!,οικισμός Κάτω Ασιτών από 245 στρέμματα μειώνεται στα 80 στρέμματα περίπου, οικισμός Βουτών από 328 στρέμματα σε 131 στρέμματα.

Να σημειώσω εδώ ότι ο μελετητής διαφωνεί με αυτήν την πρόταση αλλά είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει τον νόμο και το ΠΔ, και τις οδηγίες των επιβλεπόντων την μελέτη.

Με τα νέα όρια βρίσκονται εκτός οικόπεδα σε αυτές τις περιοχές που για να οικοδομηθούν χρειάζεται να έχουν εμβαδόν 2000m2 και 15 μέτρα πρόσοψη σε υφιστάμενο δρόμο προ του 1923, σε διαφορετική περίπτωση γίνονται χωράφι.

Επιπλέον, και όσες οικοδομές κτίστηκαν με οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως τι λέει το Π.Δ. ότι είναι είναι νομίμως υφιστάμενες, έρχεται το ψήφισμα της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας να επισημάνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα παραμείνουν νόμιμες αφού μια οποιαδήποτε προσφυγή θα τις καταστήσει αυθαίρετες και θα ανακληθεί η όποια άδεια υπάρχει. Δυστυχώς σήμερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται η αδυναμία να προχωρήσει ο σχεδιασμός στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας το ΤΕΕ και το σύνολο των φορέων ζητούν να αποσύρει η κυβέρνηση το Π.Δ. 194/2025 και τον νόμο 5215/ΦΕΚ116 4/07/2025 άρθρο 63 διότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Καιρός είναι η Κυβέρνηση έστω και την τελευταία στιγμή να να επαναφέρει το Π.Δ./1985 .

Άλλωστε, με το ΠΔ /2025 και τον νόμο του Ιουνίου του 2025 καταστρέφονται περιουσίες αφού οικόπεδα γίνονται χωράφια και καταστρατηγείται το άρθρο 17 του Συντάγματος που λέει ότι η περιουσία των Ελλήνων προστατεύεται με κάθε τρόπο. Είναι, λοιπόν, πρωτίστως αντισυνταγματικά και πρέπει να αποσυρθούν. Η κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας πολύ σωστά επισημαίνει ότι είναι απαράδεχτο σε αυτόν τον πολεοδομικό σχεδιασμό να μην έχουν αποφασιστική γνώμη τα δημοτικά συμβούλια και μάλιστα θα λαμβάνου γνώση μετά την κατάθεση των μελετών από τα μελετητικά γραφεία.

Ο λαός έχει και αυτός ευθύνη σε αυτά που σχεδιάζονται υποτίθεται για αυτόν χωρίς αυτόν .υπάρχουν τρόποι από το να πιέσει του βουλευτές να πάρουν θέσει, να εκδώσουν οι φορείς ψηφίσματα διαμαρτυρίας η όποιον άλλο τρόπο κρίνουν άλλωστε και το ίδιο το σύνταγμα λέει ότι η τήρηση του είναι καθήκον και χρέος των Ελλήνων .

* Ηρακλής Πυργιανάκης - Αρχιτέκτονας Μηχανικός

