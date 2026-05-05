Νότια Αφρική: Θρίλερ με τον κροκόδειλο «κανίβαλο» - Βρέθηκαν οστά ξενοδόχου στο στομάχι του

Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδειλος στην Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο, συνδρομή δυτών της αστυνομίας.

Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα, βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό στην πόλη Κοματίπορτ της επαρχίας Μπουμαλάνγκα βρήκε επίσης έξι ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδειλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκαν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν.

Κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδειλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξ ου και η ανακάλυψη παπουτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα, η οποία συχνά πλημμυρίζει, είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητο και παρασύρθηκαν από τα νερά.

Η εξαφάνιση του ξενοδόχου



Την περασμένη Δευτέρα, ο 59χρονος επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητο του πλημμυρισμένη γέφυρα για να φτάσει στο ξενοδοχείο και το μπαρ του που βρίσκονται στην απέναντι όχθη, ενώ η στάθμη του ποταμού ανέβαινε. Ωστόσο, τα ισχυρά ρεύματα έσπρωξαν το αυτοκίνητό του από τη γέφυρα πάνω στα βράχια και πιστεύεται ότι ο επιχειρηματίας βγήκε από το όχημα για να προσπαθήσει να φτάσει με τα πόδια σε ασφαλές έδαφος.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθίσει ο κροκόδειλος. Η αστυνομία και οι δασοφύλακες ανέφεραν ότι δεκάδες ερπετά χρησιμοποιούν τα λασπωμένα νησάκια του ποταμού και τις αμμώδεις όχθες για να ξαπλώνουν και να περιμένουν τα θύματα που παρασύρονται.

Τα σημάδια που οδήγησαν στον κροκόδειλο



Ο διοικητής της ομάδας δυτών της αστυνομίας Γιόχαν «Πότι» Ποτγκίτερ προσφέρθηκε εθελοντικά να ανασύρει τον νεκρό κροκόδειλο. Προηγουμένως, το ερπετό είχε θανατωθεί από σκοπευτή που επέβαινε σε αστυνομικό ελικόπτερο. Όσο για το πώς έφτασαν στα ίχνη του, από εικόνες drone διαπίστωσαν λίγο μετά την εξαφάνιση του Μπατίστα, πως ο συγκεκριμένος κροκόδειλος είχε σημάδια πρόσφατης σίτισης.

«Η ομάδα μου ανασύρει πτώματα από τοπικούς ποταμούς σε αυτή την περιοχή της Νότιας Αφρικής εδώ και πολύ καιρό, οπότε γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των κροκοδείλων. Μέσω ενός drone μελετήσαμε αρκετούς κροκόδειλους σε ένα νησάκι 60 μέτρα μακριά από τη γέφυρα και εντοπίσαμε έναν συγκεκριμένο κροκόδειλο για τον οποίο ήμασταν 100% σίγουροι ότι είχε καταβροχθίσει τον άνδρα. Αυτός ο κροκόδειλο δεν κουνιόταν κάτω από τον ήλιο και παρουσίαζε τυπικά σημάδια πρόσφατης σίτισης, καθώς είχε τεράστια κοιλιά και παρέμενε έξω από το νερό. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κινηθεί παρά τον θόρυβο των drones ή του ελικοπτέρου μας από πάνω, ούτε έδειξε καμία τάση να αναζητήσει τροφή, οπότε ήμασταν σίγουροι ότι ήταν αυτό το κροκόδειλο», είπε ο Ποτγκίτερ.

«Μου ανέθεσαν τη δουλειά, μου έβαλαν το λουρί ασφαλείας και ο θόρυβος από τον πυροβολισμό και το ελικόπτερο που με κατέβαζε έδιωξε τους άλλους κροκόδειλους. Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που μπορούσαν να πάνε στραβά και το σχοινί ουσιαστικά με κατέβασε πάνω στη μύτη του κροκόδειλου, οπότε ήλπιζα κάπως να ήταν πραγματικά νεκρός. Υπήρχαν δύο κροκόδειλοι κοντά που παρακολουθούσαν καθώς έβαζα τη ζώνη ασφαλείας γύρω από τη μέση του νεκρού κροκόδειλου, την ασφάλιζα κάτω από τα μπροστινά πόδια και σφίγγα τον ιμάντα. Τότε έκανα σήμα στο ελικόπτερο και με ανέβασε αμέσως, αφήνοντας πίσω πολλούς μεγάλους κροκόδειλους», είπε.

