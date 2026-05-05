Οι «κρουαζιέρες του θανάτου»: Τι συμβαίνει όταν υπάρχει νεκρός εν πλω

Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο το οποίο όλες οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων και οι επιβάτες τους φοβούνται και ελπίζουν ότι δεν θα συμβεί ποτέ.

Αλλά, κατά καιρούς, συμβαίνει και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά, όπως ανακαλύπτουν όσοι επιβαίνουν στο MV Hondius, που έχει αποκλειστεί στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και δύο μέλη του πληρώματος νοσούν σοβαρά μετά από ύποπτη επιδημία χανταϊού, ο οποίος, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ , σκοτώνει περίπου το 40% όσων μολύνονται.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται από τρωκτικά, μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιττώματά τους και το σάλιο, με συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια γριπώδη νόσο έως σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα ή εσωτερική αιμορραγία.

Το να αισθάνεται κανείς αδιαθεσία δίπλα σε κάποιον που βρίσκεται σε στενή επαφή με το περιβάλλον του αποτελεί πηγή μεγάλου άγχους για τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Το MV Hondius είναι ένα μικρό πλοίο αποστολής – που προσφέρει ελάχιστες ευκαιρίες να μείνει κανείς μακριά από άλλους επιβάτες που μπορεί να είναι άρρωστοι.

Το πλοίο, το οποίο λειτουργεί από την Oceanwide Expeditions, μια ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται σε κρουαζιέρες στην Ανταρκτική και την Αρκτική, επιβαίνουν αυτή τη στιγμή 149 επιβάτες – 19 από αυτούς Βρετανοί, περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συν ένα πλήρωμα 57 ατόμων και 13 έμπειροι ξεναγοί.







Σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν καταρτιστεί από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ιατρών Επειγόντων Περιστατικών, σε συνεργασία με τον εμπορικό φορέα της κρουαζιέρας, Cruise Lines International Association, CLIA, όλα τα ποντοπόρα κρουαζιερόπλοια παγκοσμίως πρέπει να έχουν ιατρικό προσωπικό σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή - και να είναι εκπαιδευμένο στην επείγουσα ιατρική. Αλλά το MV Honduis δεν είναι μέλος της CLIA.

Όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο, τόσο πιο εκτεταμένες είναι οι ιατρικές εγκαταστάσεις. Στα περισσότερα κρουαζιερόπλοια, μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή διαδικασίες που δεν απαιτούν γενική αναισθησία - από ράμματα και αποστράγγιση αποστημάτων, έως αφαίρεση κύστεων και καλοήθων όγκων. Ακόμα κι αν αρρωστήσει κανείς από μια μυστηριώδη ασθένεια, πολλά πλοία θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν εξετάσεις για να διαπιστώσουν τι μπορεί να φταίει.

Το ιατρικό πρωτόκολλο στις κρουαζιέρες

Τα πλοία διαθέτουν εργαστηριακό εξοπλισμό για τον έλεγχο δειγμάτων αίματος, συμπεριλαμβανομένης και γενικής εξέτασης αίματος, και ενδέχεται να διαθέτουν και άλλες εγκαταστάσεις που βοηθούν στη διάγνωση μιας σειράς παθήσεων, όπως ηπατικές παθήσεις, νεφρικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα και μεταβολικές διαταραχές όπως ο διαβήτης και η ουρική αρθρίτιδα.

Υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που διαθέτουν έως και έξι κρεβάτια νοσοκομειακού τύπου, αλλά είναι απίθανο το MV Hondius να διαθέτει τόσα πολλά. Γνωρίζουμε ότι το κρουαζιερόπλοιο έχει μόνο έναν γιατρό επί του σκάφους, τον οποίο πιθανότατα επικουρούν δύο νοσοκόμες. Η αντιμετώπιση μιας τέτοιας έκτακτης ανάγκης θα οδηγήσει τις ιατρικές λειτουργίες του πλοίου στα όριά τους.

Δύο μέλη του πληρώματος –ο ένας Βρετανός και ο άλλος Ολλανδός– υποφέρουν από αναπνευστικά συμπτώματα, ο ένας ήπια και ο άλλος σοβαρά. Και oι δύο χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη και περιμένουν να αποβιβαστούν από το πλοίο. Ιοί και κάθε είδους μικρόβια εξαπλώνονται γρήγορα στα κρουαζιερόπλοια λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που μοιράζονται περιορισμένους χώρους.

Πολλοί άνθρωποι στα κρουαζιερόπλοια μάλιστα τείνουν να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και να έχουν λιγότερο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός που σε λάθος συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Υπάρχουν φυσικά μέτρα ασφαλείας.

Όλα τα πλοία επιμένουν στην απολύμανση των χεριών πριν από τα γεύματα και πριν από τη συγκέντρωση σε εκδηλώσεις και ψυχαγωγία επί του πλοίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση του ιού, όλοι οι επιβάτες καλούνται να παραμείνουν στις καμπίνες τους και η επαφή με το πλήρωμα θα είναι ελάχιστη. «Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης», δήλωσε η Oceanwide Expeditions.

Οι ειδικοί θα έχουν αντλήσει διδάγματα από την περίφημη υπόθεση του 2020, όταν το Diamond Princess, μέρος του στόλου της Princess Cruises, βίωσε ένα φρικτό ξέσπασμα κορονοϊού κατά τη διάρκεια ενός 29ήμερου ταξιδιού από τη Σιγκαπούρη στην Ιαπωνία μέσω Βιετνάμ, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν.

Το πλοίο μετέφερε 2.589 επιβάτες και 1.041 μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων 77 Βρετανών, όταν απέπλευσε τον Ιανουάριο, αλλά ένα μήνα αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι το Diamond Princess είχε περισσότερα κρούσματα Covid-19 από οποιοδήποτε μέρος εκτός Κίνας. Συνολικά, το πλοίο επιβεβαίωσε 712 κρούσματα και 14 θανάτους – και έγινε γνωστό ως το «πλοίο του κορονοϊού».

200 νεκροί σε κρουαζιέρες κάθε χρόνο

Οι θάνατοι επί του πλοίου είναι σπάνιοι, αλλά σαφώς οδυνηροί. Οι εταιρείες κρουαζιέρας ενημερώνουν το πλήρωμά τους για έναν θάνατο με μια ειδική κωδικοποιημένη ανακοίνωση. Μια εταιρεία χρησιμοποιεί την «Επιχείρηση Bright Star» για μια ιατρική έκτακτη ανάγκη και την «Επιχείρηση Rising Star» για να υποδείξει ότι ένας επιβάτης έχει πεθάνει. Στην Ambassador Cruises, μια βρετανική εταιρεία που πλέει από τις αποβάθρες Tilbury στο Έσσεξ, η λέξη «Alpha» χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει πεθάνει.

Υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε κρουαζιέρες – κυρίως από εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές ή τραύματα από πτώση. Όλα τα πλοία διαθέτουν νεκροτομείο, συνήθως αρκετά μεγάλο για να αποθηκεύσει έως και πέντε σορούς, αλλά στο MV Hondius θα είναι σημαντικά μικρότερο.

Ο πρώτος θάνατος στο πλοίο σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, αλλά η σορός του άνδρα δεν μεταφέρθηκε στην ακτή για άλλες 23 ημέρες, όταν τελικά αποβιβάστηκε στο νησί της Αγίας Ελένης.

Η σύζυγος του άντρα αποβιβάστηκε την ίδια στιγμή – αλλά τρεις μέρες αργότερα πέθανε κι αυτή. Στις 2 Μαΐου, ένας τρίτος επιβάτης, ο οποίος ήταν Γερμανός, πέθανε και αυτό το άτομο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νεκροτομείο του πλοίου, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος στην Daily Mail.

«Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το νεκροτομείο του πλοίου», είπε. «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά την χειριζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν περιμένουμε να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον κατάπλου στο λιμάνι μέχρι αύριο».

Νεκροτομεία σε... κελάρια κρασιών

Στο παρελθόν, έχουν υπάρξει ιστορίες για νεκροτομεία πλοίων που γέμιζαν και για σορούς που έπρεπε να τοποθετηθούν σε κελάρια κρασιών. Αλλά αυτό είναι σπάνιο.

Οι σοροί συνήθως είτε αποβιβάζονται από τα πλοία στο επόμενο λιμάνι – κάτι που είναι ακριβό – καθώς η σορός πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθεί αεροπορικώς στην πατρίδα της – είτε παραμένουν στο πλοίο μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι καταγωγής τους.

Είναι ακόμα δυνατό – αν και σπάνιο και απαιτεί πολλή γραφειοκρατία – να ταφεί κανείς στη θάλασσα, κάτι που ισοδυναμεί με σημαντική οικονομική εξοικονόμηση για τους συγγενείς του αποθανόντος.

Οι τελετές υπό αυτές τις συνθήκες πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί, προτού οι άλλοι επιβάτες ξυπνήσουν και φύγουν. Το πλοίο θα επιβραδύνει στη χαμηλότερη ταχύτητά του και οι ανώτεροι αξιωματικοί θα σχηματίσουν τιμητική φρουρά, καθώς η σορός, τυλιγμένη σε βιοδιασπώμενη σακούλα, θα τοποθετηθεί σε υδραυλική πλατφόρμα και θα πέσει στη θάλασσα την κατάλληλη στιγμή.

Ένας εκπρόσωπος της CLIA δήλωσε: «Γνωρίζουμε αναφορές σχετικά με κρούσματα χανταϊού που σχετίζονται με πρόσφατο ταξίδι σε εταιρεία κρουαζιέρας μη μέλους. Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί. Οι εταιρείες κρουαζιέρας μέλη της CLIA υποχρεούνται να τηρούν ολοκληρωμένες πολιτικές υγείας, ασφάλειας και ιατρικής που έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση, την πρόληψη και τον μετριασμό των ασθενειών».

