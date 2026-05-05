200 ευρώ για όλους: Το voucher του προγράμματος "Τουρισμός για όλους"

Από 200 έως 600 ευρώ φτάνει η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», το οποίο παίρνει παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα και την κατηγορία του δικαιούχου, με μεγαλύτερη επιδότηση για τη χαμηλή τουριστική περίοδο και για ειδικές κατηγορίες πολιτών.

Για τους βασικούς δικαιούχους, η ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ για χρήση κατά την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο. Για ειδικές κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και άλλες ομάδες που προβλέπονται από το πρόγραμμα, τα ποσά ανεβαίνουν στα 300 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Ακόμη υψηλότερη είναι η ενίσχυση για Άτομα με Αναπηρία ή γονείς παιδιών με αναπηρία, καθώς το voucher μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ στην υψηλή περίοδο και τα 600 ευρώ στη χαμηλή. Η ενίσχυση διατηρεί τον προστατευμένο χαρακτήρα της. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τέλη ή εισφορές και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με χρέη προς την εφορία, το Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Επιπλέον, το ποσό του voucher δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. Έτσι, οι δικαιούχοι δεν κινδυνεύουν να χάσουν άλλο επίδομα λόγω της ενίσχυσης για διακοπές.

