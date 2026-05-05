ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:03
Ηράκλειο: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στον πρώην σύντροφο για την ... στενή παρακολούθηση
clock 13:46 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε 50χρονο άνδρα, με την απόφαση να εκδίδεται την Κυριακή 3 Μαΐου για υπόθεση που αφορά περιστατικό σε περιοχή κοντά στο Ηράκλειο.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο αθώο για το σύνολο των υπολοίπων κατηγοριών που του αποδίδονταν, μεταξύ των οποίων ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα ενδοοικογενειακής απειλής, απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ποινή αφορά αποκλειστικά το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, ενώ προβλέπεται ότι η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Μάνος Δρακωνάκης, ανέφερε ότι «στο δικαστήριο αυτό ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η αλήθεια δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται ούτε να υπηρετεί σκοπιμότητες». Όπως τόνισε, η υπεράσπιση ανέδειξε με σαφήνεια τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης και αντέκρουσε αβάσιμους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας πως «η δικαιοσύνη οφείλει να βασίζεται σε αποδείξεις και γεγονότα, όχι σε εντυπώσεις ή μονομερείς αφηγήσεις».

«Το γραφείο μας ακόμα μια φορά κατάφερε ν’ ανταποκριθεί σε μια αρκετά δύσκολη υπόθεση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες», καταλήγει.

