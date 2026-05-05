Κολομβία: Παγιδευμένα άτομα μετά από έκρηξη σε ορυχείο

Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι ομάδες διάσωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των εργατών.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές δεν έχουν δώσει, μέχρι στιγμής, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή για τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: enikos.gr

