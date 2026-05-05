Τελευταία ευκαιρία για το Youth Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για τα 150 ευρώ

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα vouchers.gov.gr παραμένει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου.

Προθεσμία και ποσό ενίσχυσης



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026. Το ποσό φτάνει τα 150 ευρώ και αφορά νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, κατά τη χρονιά ενηλικίωσης, ενώ το ποσό καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος χωρίς νέα διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής



Για την αίτηση απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι δικαιούχοι δηλώνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και κινητό τηλέφωνο, καθώς και την τράπεζα μέσω της οποίας θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα.

Η οικονομική στήριξη δίνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια δύο ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, όπως κινηματογράφο, θέατρο, συναυλίες, μουσεία, βιβλία, ταξίδια, διαμονή σε καταλύματα και συνδρομές σε γυμναστήρια

