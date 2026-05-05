Μεσαρά: Το υπερσύγχρονο κτίριο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας (εικόνες)

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η λειτουργία της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, με το «βάρος» πλέον να πέφτει στις τελευταίες τεχνικές και γραφειοκρατικές λεπτομέρειες πριν ανοίξει επίσημα τις πόρτες της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, ενώ απομένουν κυρίως ζητήματα εξοπλισμού και επίπλωσης των χώρων της νέας υπηρεσίας. Η διαδικασία προχωρά κανονικά, με στόχο η υποδιεύθυνση να είναι πλήρως έτοιμη και επιχειρησιακά επανδρωμένη το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως επισημάνθηκε και σε πρόσφατη σχετική τηλεδιάσκεψη.

Η νέα αστυνομική δομή θα στεγαστεί στο σύγχρονο διοικητικό κέντρο που αναπτύσσεται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, μεταξύ Μοιρών και Γαλιάς. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, η οποία μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες της περιοχής.

(Αυτό είναι το κτίριο που θα στεγάσει τη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς)

Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται τέσσερα κτίρια των 400 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, με ισόγειο και όροφο, όπου θα συγκεντρωθούν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή των Μοιρών.

Μεταξύ αυτών, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, το Μηχανολογικό και άλλες δημοτικές δομές. Η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε έναν ενιαίο χώρο επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του κράτους στην ενδοχώρα, με στόχο καλύτερο συντονισμό και ταχύτερη ανταπόκριση.

Στο τιμόνι της νέας Υποδιεύθυνσης έχει ήδη τοποθετηθεί η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία καλείται να οργανώσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία μια νέα, απαιτητική δομή σε μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες αστυνόμευσης.

(Υπερσύγχρονο το κτίριο της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας)

Η τοποθέτησή της ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων της λέσχης σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου παρουσιάστηκαν και οι επόμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη.

Η λειτουργία της νέας Υποδιεύθυνσης έρχεται σε μια περίοδο όπου η εγκληματικότητα στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου εμφανίζει πολλαπλές μορφές και σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα. Από υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής και ζωοκλοπών, μέχρι περιστατικά εντάσεων και οργανωμένης παραβατικότητας, το πεδίο δράσης παραμένει σύνθετο και απαιτητικό.

