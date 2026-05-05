Απόδραση τον Μάιο με τη MINOAN LINES: Νέες προσφορές και μοναδικά προνόμια!

Η MINOAN LINES αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το επιβατικό κοινό διατηρώντας τις τιμές των εισιτηρίων αμετάβλητες, παρά τις προκλήσεις και τις αυξημένες πιέσεις της περιόδου. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, συνεχίζει να διευκολύνει την πρόσβαση στην Κρήτη, τη Μήλο αλλά και την Αττική για όσους ταξιδεύουν από τα νησιά. Τον Μάιο, η MINOAN LINES προσφέρει επιπλέον κίνητρα για να την επιλέξετε και να απολαύσετε ένα ποιοτικό και ασφαλές ταξίδι.

MID WEEK OFFER : ταξιδέψτε με 25% έκπτωση στην οικονομική θέση και 15% σε καμπίνες και VIP θέσεις για ταξίδια τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη - έως τις 27 Μαΐου

FAMILY & FRIENDS : Οικογένειες και παρέες από 3 άτομα και πάνω ταξιδεύουν με 25% έκπτωση στην οικονομική θέση - έως τις 15 Μαΐου

Παράλληλα η εμβληματική ελληνική εταιρεία, βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025 από τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards, στηρίζει διαχρονικά ειδικές κατηγορίες επιβατών, προσφέροντας εκπτώσεις όπως έως 50% έκπτωση για φοιτητές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και 20% για ανέργους. Και βέβαια η MINOAN LINES είναι η μόνη εταιρεία που προσφέρει μόνιμη έκπτωση 25% για άτομα άνω των 60 ετών σε όλες τις θέσεις, όλο το χρόνο.

Οι προσιτές τιμές, οι ειδικές εποχικές παροχές και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η MINOAN LINES εν πλω σε συνδυασμό με την ομορφιά της Κρήτης και της Μήλου καθιστούν την επιλογή αυτών των νησιών ακόμη πιο ελκυστική. Με τα καθημερινά δρομολόγια της MINOAN LINES, η πρόσβαση γίνεται γρήγορη και αξιόπιστη. Τα πλοία Festos Palace και Knossos Palace μετατρέπουν τη διαδρομή σε εμπειρία, με λειτουργικές καμπίνες διαφόρων κατηγοριών – ακόμη και pet friendly – άνετα VIP καθίσματα, ευρύχωρα σαλόνια, εστιατόρια και bars, pool bars και άρτια εξοπλισμένους κοινόχρηστους χώρους. Στα πλοία της MINOAN LINES απολαμβάνετε γαστρονομικές επιλογές που κυμαίνονται από εκλεπτυσμένες κρητικές και μεσογειακές δημιουργίες στα à la carte εστιατόρια μέχρι πιο ανεπιτήδευτες street food προτάσεις. Τα εμπορικά καταστήματα των πλοίων σάς περιμένουν για συμφέρουσες αγορές εν πλω με είδη δώρων, πλούσια συλλογή βιβλίων, είδη ένδυσης, γυαλιά επωνύμων brands, αξεσουάρ, είδη ταξιδιού και μεγάλη ποικιλία καλλυντικών και αρωμάτων επωνύμων οίκων.

Η Κρήτη προσφέρει έναν συνδυασμό πλούσιας ιστορίας, εντυπωσιακής φύσης και αυθεντικής γαστρονομίας— γι’ αυτό συγκαταλέγεται στα “Best Places to Go in Europe” και “Best Places to Eat” από το διεθνές περιοδικό Conde Nast Traveller, ενώ ανακηρύχθηκε Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026 από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Την ίδια στιγμή, στις Κυκλάδες, η Μήλος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς παγκοσμίως, με μοναδικά γεωλογικά τοπία, παρθένες παραλίες και γραφικούς οικισμούς, που μπορείτε να απολαύσετε σε μόλις τέσσερις ώρες από τον Πειραιά, και σε τεσσερισήμισι ώρες από το Ηράκλειο με τα καθημερινά δρομολόγια της MINOAN LINES.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοΐα, η MINOAN LINES συνεχίζει να επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης με το επιβατικό κοινό, με συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική μέριμνα για τον ταξιδιώτη.

