Ηράκλειο: Ωρολογιακή βόμβα τα ετοιμόρροπα κτίρια - Στο στόχαστρο της Πολεοδομίας οι αμελείς ιδιοκτήτες

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κτισμάτων που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας καθώς είναι αδιάκοπες οι καταγγελίες που δέχεται η Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου για να παρέμβει. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν τα κτήρια τους αλλά πολλοί δεν ανταποκρίνονται με αποτέλεσμα οι φάκελοι των υποθέσεων τους να οδηγούνται στον Εισαγγελέα.

Από την αρχή του χρόνου είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που έχουν πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης αλλά και μεγάλα τα κοινωνικά αδιέξοδα που ανακύπτουν τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν. ‘Όπως προκύπτει ειδικά στην παλιά πόλη υπάρχει ένας αριθμός κτισμάτων στα οποία οι συνιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί και συχνά είναι αδύνατο να συντονιστούν για να αποκαταστήσουν τις ετοιμορροπίες των ακινήτων τους.

Επίσης διαπιστώνεται πρόβλημα και με ακίνητα στα οποία οι νόμιμοι δικαιούχοι τους έχουν κάνει αποποίηση κληρονομιάς αλλά το ακίνητο δεν έχει περάσει στα χέρια του δημοσίου με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη και τελικά ποιος θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 περιπτώσεις που αφορούν ετοιμορροπίες που δεν αποκαθίστανται από την αρχή της χρονιάς οδηγούνται στα χέρια του Εισαγγελέα ενώ η Πολεοδομία χτυπάει «καμπανάκι» στους ιδιοκτήτες τους να ενεργοποιηθούν και να φροντίσουν για την αποκατάσταση τους καθώς όσο μένουν ασυντήρητα τα προβλήματα μεγαλώνουν και αποτελούν



«βόμβα» στα θεμέλια της δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα αυτό το οποίο τονίζεται από την πλευρά της πολεοδομίας, είναι ότι για κάθε περίπτωση κτηρίου που έχει καταγγελθεί ότι εμφανίζει πρόβλημα, η υπηρεσία έρχεται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη από τον οποίο ζητά να αναλάβει τις ευθύνες του και να φροντίσει για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις τότε ο φάκελος οδηγείται στα χέρια του Εισαγγελέα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία ζητά να ενεργοποιηθούν με κάθε τρόπο οι πολίτες και να αναλάβουν το χρέος τους απέναντι στα ετοιμόρροπα ακίνητα αλλά την ίδια στιγμή καθένας να σκεφτεί τη θέση του σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος, από το οποίο δεν είμαστε πολύ μακριά.

