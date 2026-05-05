Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή

Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απηύθυνε ομιλία σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος της Βουλής απένειμε στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την απονομή του μεταλλίου, «διακηρύσσοντας ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης».

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής ο κ. Κακλαμάνης θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο κ. Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

