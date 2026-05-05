Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Ένα "αντίδωρο" τιμής στον καθηγητή Ιωάννη Πυργιωτάκη
clock 16:06 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πνευματική προσφορά και το ακαδημαϊκό ήθος διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Τη  Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον Ελλογιμώτατο Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη.

Η εκδήλωση αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση του πολυετούς έργου του τιμώμενου καθηγητή, ο οποίος υπηρέτησε με σθένος την Παιδεία του Γένους, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, αναγνωρίζοντας την πολυσχιδή προσφορά του κ. Πυργιωτάκη, καλεί το κοινό και τις αρχές του τόπου να παραστούν σε αυτή την τελετή χρέους και τιμής προς έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πνευματική αναβάθμιση της Μεγαλονήσου.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισοπής:

Με βαθειά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης Σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαϊου και ώρα 7.00΄ το απόγευμα, στην Εκδήλωση Τιμής και Ευχαριστίας προς τον Ελλογιμώτατο Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Κύριο Ιωάννη Πυργιωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην Παιδεία του Γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιό της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτιρίου παραπλεύρως του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

