Πώς να καθαρίσετε τα μάτια ηλεκτρικής κουζίνας: Οδηγός για να μην μένουν καμένα υπολείμματα

Ο καθαρισμός των ματιών της ηλεκτρικής κουζίνας μπορεί να γίνει δύσκολος, ειδικά όταν τα υπολείμματα τροφών έχουν καεί και κολλήσει στην επιφάνεια.

Ωστόσο, με τις σωστές τεχνικές μπορείτε να διατηρήσετε τις εστίες καθαρές και σε άριστη λειτουργική κατάσταση, χωρίς να προκαλέσετε ζημιές.

Σύμφωνα με τον Yooshin Kim από την LG Electronics, ο σωστός καθαρισμός απαιτεί ήπιες κινήσεις και αποφυγή σκληρών υλικών που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε

Ο τακτικός καθαρισμός είναι το «κλειδί» για να αποφύγετε επίμονους λεκέδες. Υπολείμματα, ειδικά ζαχαρούχα, μπορεί να προκαλέσουν φθορά αν παραμείνουν και θερμανθούν ξανά.

Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αλλά καλό είναι να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας και να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι δροσερή ή ελαφρώς χλιαρή. Αποφύγετε μεταλλικά σφουγγάρια και επικίνδυνους συνδυασμούς καθαριστικών, όπως χλωρίνη με αμμωνία.

Ζητήματα υγείας και ασφάλειας

Τα ισχυρά χημικά καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν αναθυμιάσεις και φθορά στην επιφάνεια της κουζίνας. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού ή αλλοίωσης των ενδείξεων.

Η χρήση ήπιων υλικών και φυσικών λύσεων, όπως ξίδι και μαγειρική σόδα, θεωρείται πιο ασφαλής επιλογή.

Τι θα χρειαστείτε:

Υγρό πανί

Νερό

Μαγειρική σόδα

Ξίδι

Υγρό πιάτων

Μαλακό σφουγγάρι

Μέθοδος 1: Καθαρισμός με υγρό πανί

Ξεκινήστε βεβαιώνοντας ότι η επιφάνεια είναι δροσερή ή χλιαρή.

Περάστε ένα υγρό πανί με ζεστό νερό πάνω από τα μάτια για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.

Αν υπάρχουν λιπαροί λεκέδες, προσθέστε λίγο υγρό πιάτων και καθαρίστε απαλά. Στη συνέχεια, στεγνώστε με καθαρό πανί.

Μέθοδος 2: Με μαγειρική σόδα και ξίδι

Για πιο επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα από ξίδι και μαγειρική σόδα σε αναλογία 1:2.

Αφού καθαρίσετε αρχικά την επιφάνεια, απλώστε το μείγμα και αφήστε το να δράσει για 10–15 λεπτά.

Έπειτα τρίψτε απαλά με μαλακό σφουγγάρι και αφαιρέστε τα υπολείμματα με υγρό πανί.

Πώς να καθαρίσετε εστίες με σπείρες

Αν η κουζίνα σας διαθέτει σπείρες, ελέγξτε πρώτα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι είναι κρύες πριν τις αφαιρέσετε και καθαρίστε τις με υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Τα ταψάκια συλλογής μπορούν να πλυθούν με σαπουνόνερο, ενώ αν δεν αφαιρούνται, καθαρίστε τα με αραιωμένο ξίδι. Αποφύγετε το μούλιασμα των σπειρών για να μην καταστραφούν.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται τακτικά και ιδανικά αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Τα υπολείμματα που μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσουν μόνιμους λεκέδες ή φθορές στην επιφάνεια.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά καθαριστικά για εστίες, αρκεί να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Για επίμονους λεκέδες, η συνέπεια στον καθαρισμό είναι πιο αποτελεσματική από την έντονη τριβή.

Όσο για τον καθαρισμό σε ζεστή επιφάνεια, οι χλιαρές θερμοκρασίες βοηθούν, αλλά απαιτείται προσοχή ή χρήση γαντιών για αποφυγή εγκαυμάτων.

