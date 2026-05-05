Ηράκλειο: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την αντιπυρική περίοδο

Σε κλίμα εγρήγορσης και με κύριο στόχο τη θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ).

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκου Συριγωνάκη, και με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Γιώργου Τσαπάκου. Στο τραπέζι του διαλόγου βρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των Δήμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Στρατού και εθελοντικών οργανώσεων.

Στο επίκεντρο ο συντονισμός και η πρόληψη

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του έγκαιρου συντονισμού και της λήψης προληπτικών μέτρων. Ο κ. Συριγωνάκης υπογράμμισε πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού πλούτου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Βασικά σημεία που συζητήθηκαν:

Ολοκλήρωση των καθαρισμών: Η επιτάχυνση των εργασιών καθαρισμού στα πρανή του οδικού δικτύου και η απομάκρυνση καύσιμης ύλης.



Επιτήρηση και Περιπολίες: Η εντατικοποίηση των περιπολιών σε δασικές εκτάσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.



Διαθεσιμότητα Μέσων: Η διασφάλιση ότι όλα τα μηχανήματα έργου και οι υδροφόρες των ΟΤΑ βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης κινητοποίησης.



Συνεργασία με Εθελοντές: Η αναγνώριση του κομβικού ρόλου των εθελοντικών ομάδων και η ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.



«Η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων μας»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, επεσήμανε την ανάγκη για ατομική ευθύνη, καλώντας τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Σεληνιωτάκης ευχαρίστησε όλους για την πολύτιμη συμβολή τους στην λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε μια εποχή όπου καταγράφονται κλιματικά παράδοξα.

Η συνεδρίαση έκλεισε με την κοινή διαπίστωση ότι η προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο απαιτείται συνεχής εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καθώς η κλιματική κρίση καθιστά τις συνθήκες ολοένα και πιο απαιτητικές.

