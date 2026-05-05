Τυμπάκι: "Τρελή" πορεία Ι.Χ. - "Θέρισε" σταθμευμένα οχήματα - Στο Κ.Υ Μοιρών ο τραυματίας οδηγός

Σκηνικό χάους επικράτησε πριν από λίγες ώρες στο κέντρο του Τυμπακίου, όταν ένα κόκκινο σπορ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις και σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ κινούνταν στην κεντρική οδό. Το αυτοκίνητο ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, «σαρώνοντας» τρία σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Οι ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι εκτεταμένες, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και τους καταστηματάρχες της περιοχής.

Ο οδηγός του κόκκινου Ι.Χ., ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι και στον θώρακα, κατάφερε να βγει από το όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε πρώτη φάση, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η πορεία του ανακόπηκε από άλλο όχημα που του έκλεισε τον δρόμο, αναγκάζοντάς τον σε ελιγμό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία διεξαγόταν με δυσχέρεια για αρκετή ώρα. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο τους ισχυρισμούς του οδηγού όσο και το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας.

*Φωτογραφία κειμένου από Δια - sos - τε τη Μεσαρά

*Φωτογραφία κειμένου από Δια - sos - τε τη Μεσαρά

