ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Τυμπάκι: "Τρελή" πορεία Ι.Χ. - "Θέρισε" σταθμευμένα οχήματα - Στο Κ.Υ Μοιρών ο τραυματίας οδηγός
ασθενοφόρο
clock 18:18 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σκηνικό χάους επικράτησε πριν από λίγες ώρες στο κέντρο του Τυμπακίου, όταν ένα κόκκινο σπορ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις και σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ κινούνταν στην κεντρική οδό. Το αυτοκίνητο ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, «σαρώνοντας» τρία σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Οι ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι εκτεταμένες, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και τους καταστηματάρχες της περιοχής.

Ο οδηγός του κόκκινου Ι.Χ., ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι και στον θώρακα, κατάφερε να βγει από το όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε πρώτη φάση, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η πορεία του ανακόπηκε από άλλο όχημα που του έκλεισε τον δρόμο, αναγκάζοντάς τον σε ελιγμό.

τρακαρισμενο αυτοκινητο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία διεξαγόταν με δυσχέρεια για αρκετή ώρα. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο τους ισχυρισμούς του οδηγού όσο και το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας.

Δείτε την σχετική ανάρτηση από το Δια - sos - τε τη Μεσαρά:

*Φωτογραφία κειμένου από Δια - sos - τε τη Μεσαρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τυμπάκι Ηρακλείου Τροχαίο Ατύχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis