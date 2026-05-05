Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή στο Γάζι - Πυροβόλησαν νεαρό και τον άφησαν αναίσθητο

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην καρδιά του Γαζίου, όταν μια συμπλοκή μεταξύ ατόμων κατέληξε σε ένοπλη επίθεση. Το αποτέλεσμα της αιματηρής συμπλοκής ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός ενός νεαρού άνδρα, μόλις 20 ετών, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά των δραστών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όλα ξεκίνησαν έξω από εμπορικό κατάστημα επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό, βγήκαν τα όπλα, με τον 20χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους περαστικούς να αναζητούν κάλυψη, ενώ το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Οι δράστες, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο θράσος, επιβιβάστηκαν σε ένα μαύρο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτή την ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αποκλείσει την περιοχή, συλλέγοντας κάλυκες και καταθέσεις, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα γιγαντιαίο ανθρωποκυνηγητό σε όλο το νομό Ηρακλείου για τον εντοπισμό του οχήματος.

Οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

*Φωτογραφία αρχείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 21χρονος για το αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του Δ. Μινώα Πεδιάδος