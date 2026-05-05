ΟΦΗ: Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ

Στο μνήμα του Ευγένιου Γκέραρντ στην Ελιά, τοποθετήθηκε το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας που κατέκτησε πριν από λίγες μέρες ο ΟΦΗ, το δεύτερο της ιστορίας του αφού το πρώτο το 1987, ήταν υπό τις οδηγίες του κορυφαίου προπονητή της ιστορίας του.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηλίας Πουρσανίδης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Μανώλης Βογιατζάκης, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας του αείμνηστου Ευγένιου Γκέραρντ, με το κλίμα φυσικά να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

“Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου!



Σαν οικογένεια, σας ευχαριστούμε που φέρατε το κύπελλο. Μια απλή πράξη, με τεράστια σημασία και συναίσθημα. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους φιλάθλους που θυμήθηκαν για ακόμη μία φορά τον Ευγένιο, στη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, και μίλησαν για εκείνον μέσα από τις αναρτήσεις τους”, τόνισε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο γιος της συζύγου του Ευγένιου Γκέραρντ, Μανώλης Παπαδάκης.