Κβαντική μπαταρία φορτίζει σε μηδενικό χρόνο

Αυστραλοί επιστήμονες ανακοίνωσαν μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας, παρουσιάζοντας την πρώτη λειτουργική κβαντική μπαταρία που μπορεί να φορτίζεται σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Το εγχείρημα υλοποιήθηκε από το CSIRO σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και το RMIT University και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Light: Science & Applications».

Η νέα τεχνολογία δεν βασίζεται σε χημικές αντιδράσεις όπως οι κλασικές μπαταρίες, αλλά σε κβαντικά φαινόμενα που επιτρέπουν την ταυτόχρονη απορρόφηση ενέργειας μέσω «υπεραπορρόφησης» φωτός, οδηγώντας σε πολύ ταχύτερη φόρτιση.

Οι δοκιμές έγιναν σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερταχέων λέιζερ, όπου οι ερευνητές κατέγραψαν τη διαδικασία με προηγμένες φασματοσκοπικές μεθόδους και επιβεβαίωσαν τη συμπεριφορά του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, παρότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ανοίγει τον δρόμο για νέες μορφές αποθήκευσης ενέργειας που θα μπορούσαν στο μέλλον να αλλάξουν ριζικά την ενεργειακή τεχνολογία.

