S.O.S από τους Παιδιάτρους: "Τα πατίνια έγιναν φονικά εργαλεία" - Ζητούν αυστηρά μέτρα

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η παιδιατρική κοινότητα της χώρας, καθώς η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους εξελίσσεται σε μια «υγειονομική βόμβα» με δραματικές συνέπειες. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν: περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα έτος, με τους αριθμούς για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να δείχνουν περαιτέρω αυξητική τάση.

Το Χρονικό της Ανησυχίας

Η πρόσφατη τραγωδία στην Ηλεία, με θύμα έναν 13χρονο, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα των εξελίξεων. Ωστόσο, οι γιατροί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων τονίζουν πως το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο. «Δεν πρόκειται για απλά ατυχήματα, αλλά για μια συστημική έλλειψη ελέγχου και εκπαίδευσης», αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι των παιδιάτρων.

Τα Στοιχεία που Προκαλούν Δέος

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Τροχαίας και των νοσοκομειακών μονάδων:

Συχνότητα:

Μόνο το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκαν 17 σοβαρά περιστατικά.

Φύση Τραυματισμών:

Η πλειοψηφία των νοσηλειών αφορά κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα άκρων, καθώς το 90% των παιδιών δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Παραβατικότητα:

Πολλά από τα εμπλεκόμενα οχήματα είχαν υποστεί παράνομες μετατροπές, επιτρέποντας ταχύτητες που αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, μετατρέποντας ένα «παιχνίδι» σε φονικό εργαλείο.

Η Παρέμβαση των Ειδικών και η Στάση της Πολιτείας

Οι παιδίατροι ζητούν την άμεση αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, προτείνοντας την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 16 ετών και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους κηδεμόνες.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει:

Αυστηρούς ελέγχους

της Τροχαίας στις περιοχές με μεγάλη κίνηση πατινιών. Κατάσχεση οχημάτων

που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Υποχρεωτική χρήση κράνους

ανεξαιρέτως ηλικίας και τοποθεσίας.

Το Μήνυμα προς τους Γονείς

Η ιατρική κοινότητα υπογραμμίζει πως η ευθύνη ξεκινά από το σπίτι. Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι ένα απλό δώρο, αλλά ένα όχημα που απαιτεί ωριμότητα, γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πλήρη εξοπλισμό προστασίας. «Κάθε φορά που ένα παιδί ανεβαίνει σε πατίνι χωρίς κράνος, φλερτάρει με τη μόνιμη αναπηρία ή τον θάνατο», προειδοποιούν οι ειδικοί.

