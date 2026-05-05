Κρήτη: Περισσότεροι τουρίστες τον Απρίλιο - Εκπτώσεις στα ξενοδοχεία τον Μάιο

Η κρίση στην Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια ,ωστόσο η Κρήτη διατηρεί την δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο.Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στο Νίκος Καζαντζάκης έφθασε τους 342.000 επιβάτες.

Στις πτήσεις εσωτερικού, καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%.

Στις πτήσεις εξωτερικού, oι αφίξεις έφτασαν τις 258.687, σημειώνοντας αύξηση 2,84% (από 251.548 πέρυσι).

Το γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό, σε μια περίοδο έντονης επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν οι βασικοί τροφοδότες του τουρισμού για το Ηράκλειο.

Η Γερμανία στην κορυφή με 82.166 αφίξεις, Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 48.619 αφίξεις και Γαλλία,συμπληρώνει την τριάδα με 47.035 αφίξεις.

Αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία της Ολλανδίας ενώ την κατάταξη συμπληρώνουν η Ελβετία το Βέλγιο η Ιταλία η Πολωνία και η Λιθουανία .

Παρά τα προβλήματα, η αγορά του Ισραήλ κατέγραψε 624 αφίξεις τον Απρίλιο.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ,σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό ότι, με την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, η κίνηση από τη συγκεκριμένη χώρα θα ενισχυθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα με την έναρξη περισσότερων προγραμματισμένων πτήσεων.

Όσον αφορά στα ξενοδοχεία, κάνουν εκπτώσεις από 15%-25% για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο των Μάιο και από ότι φαίνεται αυτή η τακτική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Οι άνθρωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η κίνηση θα είναι περίπου στα επίπεδα του 2025, ωστόσο τα έσοδα θα είναι συρρικνωμένα λόγω των εκπτώσεων ,του γεγονότος ότι οι διανυκτερεύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί , αλλά και γιατί η ακρίβεια έχει περιορίσει τα έξοδα των τουριστών .

