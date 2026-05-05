Χανιά: Εντυπωσιακή αύξηση της χιονοκάλυψης στα Λευκά Όρη μέσα σε λίγες ημέρες - Δορυφορικές εικόνες

Οι δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 L2A με δείκτη NDSI δείχνουν εντυπωσιακή μεταβολή της χιονοκάλυψης στα Λευκά Όρη μέσα σε λίγες ημέρες. Στην εικόνα της 29ης Απριλίου 2026, το χιόνι εμφανίζεται περιορισμένο κυρίως στα υψηλότερα τμήματα του ορεινού όγκου. Αντίθετα, στην εικόνα της 4ης Μαΐου 2026, η έντονη κυανή απόχρωση καλύπτει πολύ μεγαλύτερη έκταση.

Με βάση προσεγγιστική οπτική εκτίμηση των κυανών περιοχών NDSI, η έκταση της χιονοκάλυψης στις 4/5/2026 εμφανίζεται περίπου 3,5–3,7 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της 29/4/2026. Αυτό αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του +250% έως +270%.

Στη σύνθεση NDSI, το έντονο γαλάζιο/κυανό αντιστοιχεί σε χιονοκάλυψη, καθώς το χιόνι αντανακλά έντονα στο ορατό φως και απορροφά στο βραχύ υπέρυθρο. Οι καφέ και γκρι αποχρώσεις δείχνουν γυμνό έδαφος και βραχώδεις επιφάνειες, οι πράσινες περιοχές βλάστηση, ενώ οι λευκές περιοχές μπορεί να αντιστοιχούν σε νέφη ή πολύ φωτεινές επιφάνειες.

Σημείωση:



Η ποσοστιαία διαφορά αποτελεί προσεγγιστική οπτική εκτίμηση από τη δορυφορική εικόνα και όχι ακριβή γεωχωρική μέτρηση επιφάνειας.

