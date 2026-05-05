Εθνική πόλο: Συντριβή από την Αυστραλία και... μπλέξιμο για την εθνική

Συντριπτική και πιθανά οδυνηρή ήττα με 17-6 από την Αυστραλία γνώρισε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, στον δεύτερο αγώνα της για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά του World Cup, που φιλοξενείται στο Ρότερνταμ. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ να κρέμεται από μια... κλωστή για το αντιπροοσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο θα πρέπει να νικήσει αύριο (6/5, 16:45) την Ιαπωνία, αλλά παράλληλα χρειάζεται από την οικοδέσποινα της τελικής φάσης (που έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της) να πάρει έστω και ένα βαθμό στο ματς με την Ουγγαρία. Σε διαφορετική περίπτωση, στην τριπλή ισοβαθμία που θα προκύψει οι Μαγυάρες θα πάρουν το τελευταίο εισιτήριο, αφήνοντας την -κάτοχο του τίτλου- Ελλάδα «εκτός νυμφώνος».

Σημειώνεται ότι η «γαλανόλευκη» αγωνίστηκε σήμερα χωρίς τις Ελευθερία και Βάσω Πλευρίτου, ενώ απούσα συνολικά από το τουρνουά είναι η Φωτεινή Τριχά.

Το χειρότερο οκτάλεπτο της εθνικής εδώ και πολλά χρόνια την έφερε πίσω στο σκορ με 8-1 (!), παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του Χάρη Παυλίδη να «αφυπνίσει» τις παίκτριές του, καλώντας τάιμ-άουτ μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα και αλλάζοντας λίγο αργότερα τερματοφύλακα, με την Μαρίνα Κοτσιώνη να αντικαθιστά την Ιωάννα Σταματοπούλου. Από κει και πέρα, στόχος ήταν να «μαζευτεί» η διαφορά, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να μείνει η ελληνική ομάδα πίσω από την Ουγγαρία στην τελική κατάταξη, στο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας. Ούτε αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε όμως, με την Αυστραλία να ξεφεύγει με διαφορά δέκα τερμάτων (14-4) στην τρίτη περίοδο. Παρότι η Ξενάκη με δύο διαδοχικά γκολ μείωσε σε 14-6, οι «στίνγκερς» με ένα 3-0 στο τελευταίο οκτάλεπτο διαμόρφωσαν το τελικό 17-6, το οποίο θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την πρόκριση της «γαλανόλευκης» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-2, 3-0

Διαιτητές: Μαρκέθ (Ισπανία), Σπιριτοσάντο (ΗΠΑ)



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι, Φασάλα 2, Χάλιγκαν 4, Γκριν 1, Α. Αντριους 2, Ντάλι 1, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 1, Κερνς, Τζάκοβιτς 4, Λόνγκμαν, Μίτσελ



ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη