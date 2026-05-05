Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 21χρονος για το αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του Δ. Μινώα Πεδιάδος

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έδωσε, ο 21χρονος φερόμενος ως δράστης του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε την Κυριακή (03.05.26) σε χωριό της περιοχής, σε βάρος 24χρονου συγχωριανού και πρώην φίλου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, λίγο μετά τις 16:00, παραδεχόμενος την εμπλοκή του στο επεισόδιο.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή που αφορούσε κτηνοτροφικές διαφορές, πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε οκτώ φορές, με μία από τις βολίδες να τραυματίζει τον 24χρονο στο πόδι.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση του τραύματος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Σε βάρος του συλληφθέντος έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η παρεξήγηση να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με αφορμή άσκοπους πυροβολισμούς που φέρεται να έριχνε ο δράστης, προκαλώντας την αντίδραση του φίλου του.

