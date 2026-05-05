Ηράκλειο: Σκότωσε τον οδηγό που ενεπλάκη στο τροχαίο του παιδιού του - Παραδόθηκε ο δράστης

Το αίμα που κύλησε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα Γαζίου δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας διένεξης, αλλά η τραγική κατάληξη ενός δράματος που ξεκίνησε με ένα θανατηφόρο τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας πατέρας, βυθισμένος στο πένθος για τον χαμό του μοναχογιού του, μετατράπηκε σε αυτόκλητο δικαστή και εκτελεστή, κόβοντας το νήμα της ζωής ενός νεαρού άνδρα.

Η πολυσύχναστη οδός Ανδρέα Παπανδρέου μετατράπηκε σε σκηνικό αρχαίας τραγωδίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν το όχημα του δράστη συγκρούστηκε με εκείνο του θύματος. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως ένα απλό τροχαίο υλικών ζημιών, εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε εν ψυχρώ δολοφονία.

Ο πατέρας, βλέποντας μπροστά του τον άνθρωπο που θεωρούσε υπεύθυνο για την προσωπική του καταστροφή, έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε επανειλημμένα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον νεαρό οδηγό να πέφτει νεκρός δίπλα στο αυτοκίνητό του, μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών.

Ο δράστης, έχοντας ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ομολογώντας την πράξη του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη.

