Παλιό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο: Ποια είναι τα κόλπα για σύνδεση με κινητό

Η πιο οικονομική και εύκολη λύση για να συνδέσεις το κινητό σου με ένα παλιό ραδιόφωνο αυτοκινήτου είναι ο

Bluetooth FM Transmitter

. Αυτό το μικρό γκάτζετ κοστίζει συνήθως λιγότερο από 20€

(κάποια ξεκινούν ακόμα και από 5€-7€) και δεν απαιτεί καμία τεχνική παρέμβαση ή εγκατάσταση.

Πώς λειτουργεί το «κόλπο»

Τοποθέτηση

: Τοποθετείς τον πομπό (transmitter) στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου για να πάρει ρεύμα. Σύνδεση με κινητό

: Συνδέεις το smartphone σου με τη συσκευή μέσω Bluetooth . Συντονισμός

: Επιλέγεις μια κενή συχνότητα FM στο ραδιόφωνό σου (π.χ. 108.0) και ρυθμίζεις τον πομπό στην ίδια ακριβώς συχνότητα. Αποτέλεσμα

: Ο ήχος από το κινητό (μουσική, κλήσεις, GPS) μεταδίδεται ασύρματα στα ηχεία του αυτοκινήτου μέσω των κυμάτων FM.

Άλλες φθηνές εναλλακτικές

Ανάλογα με το τι υποδοχές διαθέτει το παλιό σου ραδιόφωνο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

Αντάπτορα Κασέτας (Cassette Adapter)

: Αν το ραδιόφωνο δέχεται κασέτες, βάζεις μια ειδική κασέτα που καταλήγει σε καλώδιο jack 3.5mm για το κινητό.

Διαβάστε επίσης:

Ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα εντοπίζουν και εξουδετερώνουν βακτήρια!

Οθόνες αυτοκινήτων θα ανιχνεύουν με ακρίβεια το αλκοόλ στον οδηγό