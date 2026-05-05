ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας και στο Ατσαλένιο οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης





Συνεχίζονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας και στο Ατσαλένιο, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν έως την Δευτέρα 11/5. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα της ανόδου της Λ. Δημοκρατίας από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Λοχαγού Καραγιάννη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα ακολουθήσουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λ. Δημοκρατίας.

Οι εργασίες στην περιοχή του Ατσαλένιου θα πραγματοποιηθούν στην οδό Γιάννη Ποδιά (από τη συμβολή της με την οδό Μαρούλα έως και την Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

