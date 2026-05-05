Δήμος Πλατανιά: Ενημερωτική δράση για τα αδέσποτα ζώα στο Νηπιαγωγείο Βατολάκκου

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Νηπιαγωγείου Βατολάκκου και πραγματοποίησε ενημερωτική παρουσίαση στους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων, καθώς και βασικές οδηγίες για τη σωστή συμπεριφορά απέναντί τους.

Οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και επέδειξαν μεγάλη ευαισθησία στο θέμα.

Στο τέλος της δράσης, τα παιδιά προσέφεραν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αφίσα που δημιούργησαν, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών που επισκέπτονται το Δημαρχείο.

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά το Νηπιαγωγείο Βατολάκκου για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που καλλιεργούν την υπευθυνότητα, τον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα από μικρή ηλικία.