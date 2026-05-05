Η κρουαζιέρα του τρόμου: Μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο ερευνά ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υποπτεύεται «τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο» μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον χανταϊό, στο πολυτελές, ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν καταγραφεί τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και τέσσερα ύποπτα στο πολυτελές, Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Συνολικά περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius –κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί– το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των επτά κρουσμάτων, τρία άτομα έχουν πεθάνει, ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο ΠΟΥ.

Οι τρεις νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική, σημείωσαν αξιωματούχοι. Ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και σπανίως μεταξύ ανθρώπων. «Με δεδομένο τον χρόνο επώασης του χανταϊού, που κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποψιαζόμαστε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου» και «πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μαρία Βαν Κέρχοου, προσωρινή διευθύντρια της υπηρεσίας πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης των επιδημιών και των πανδημιών στον ΠΟΥ.

Για λόγους ασφαλείας οι επιβάτες του Hondius έχουν οδηγίες να παραμένουν στις καμπίνες τους όσο το δυνατόν, σημείωσε ο ΠΟΥ, τονίζοντας ότι, καθώς η περίοδος επώασης του χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, κάποιοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί ίσως να μην εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα.

Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει οι επιδημιολογικές έρευνες για να εντοπιστεί η πηγή της επιδημίας, σημείωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ, με ιατρικές ομάδες στο Πράσινο Ακρωτήρι να αξιολογούν την κατάσταση των ασθενών και να συγκεντρώνουν επιπλέον δείγματα για εξέταση. Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι, αν και δεν είναι συχνή, «έχει αναφερθεί σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν στενή και παρατεταμένη επαφή» περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του ιού των Άνδεων, ενός στελέχους του χανταϊού που εντοπίζεται στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Το ζευγάρι των Ολλανδών είχε ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική και είχε επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, την Αργεντινή, προτού επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά χθες το βράδυ.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας. Σύμφωνα με τη Βαν Κέρχοβ, «το τρέχον σχέδιο είναι το πλοίο να συνεχίσει την πορεία του προς τα Κανάρια Νησιά». Οι ισπανικές Αρχές «έχουν επισημάνει ότι θα το δεχθούν προκειμένου να διεξαχθεί πλήρης έρευνα (…) και φυσικά να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τους επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο», πρόσθεσε η ίδια. «Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι μικρός.

Δεν πρόκειται για έναν ιό που εξαπλώνεται όπως η γρίπη ή η covid-19. Είναι πολύ διαφορετικός», υπογράμμισε η ίδια. Το Πράσινο Ακρωτήρι –ένα νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής—έχει ζητήσει από το πλοίο προληπτικά να παραμείνει αρόδου. Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, με τη σορό του να παραμένει στο πλοίο ως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», επεσήμανε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του η οποία στη συνέχεια πέθανε, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία. Στο μεταξύ ο ΠΟΥ αναζητά τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη Ολλανδή όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.

Η μόλυνσή της από τον χανταϊό επιβεβαιώθηκε χθες. Εξάλλου οι νοτιοαφρικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι και ο 69χρονος Βρετανός που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει βρεθεί θετικός σε στέλεχος του χανταϊού.

