Μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών

Ο θρυλικός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Ορτίθ τίμησε το ελληνικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος για χρόνια με τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου (1995-1996), του Άρη και του ΠΑΟΚ, ενώ ξεχώρισε κατακτώντας το Κύπελλο Κόρατς το 1997 με τον Άρη.

Η σεζόν του 1995-96 ήταν η καλύτερή του στην Ελλάδα. Με το Ηράκλειο είχε 19.2 πόντους, 13.3 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ με 57% στα δίποντα, ήταν 1ος ριμπάουντερ της Α1 και 9ος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Το «ζιζάνιο» —παρατσούκλι που τον ακολουθεί από παιδί, λόγω των αμέτρητων φαρσών σε έναν γείτονα της οικογένειας, έκανε σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στο NBA και στις δύο υπερδυνάμεις του ισπανικού αθλητισμού, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.

Κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα στο Πουέρτο Ρίκο και έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος στη χώρα που επιλέχθηκε στο ΝΒΑ. Πολλοί τον θεωρούν τον κορυφαίο Πορτορικανό μπασκετμπολίστα όλων των εποχών.

Μετά το τέλος της καριέρας του αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, ενώ το 2011 συνελήφθη για κατοχή 218 δενδρυλλίων κάνναβης και καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση.

Στις 30 Αυγούστου 2019, ο Ορτίθ εντάχθηκε στο FIBA Basketball Hall of Fame, ως αναγνώριση της σπουδαίας πορείας του τόσο με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σε μια καριέρα που διήρκεσε 26 χρόνια.