Ποιο είναι το πιο πολύχρωμο χωριό της Ευρώπης; Απέχει μόλις 3 ώρες από την Αθήνα

Αν αναζητάτε έναν προορισμό που μοιάζει βγαλμένος από πίνακα ζωγραφικής, τότε το Burano είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή επιλογή στην Ευρώπη.

Το μικρό αυτό νησί της ιταλικής λιμνοθάλασσας έχει κατακτήσει τον τίτλο του πιο πολύχρωμου χωριού στον κόσμο χάρη στα σπίτια του, βαμμένα σε ζωηρές αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, του κόκκινου και του κίτρινου.

Με απόσταση περίπου τριών ωρών από την Αθήνα, αποτελεί ιδανικό προορισμό για σύντομη απόδραση γεμάτη εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Το νησί που μοιάζει με καρτ ποστάλ

Το Burano βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα της Venice και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ημερήσια εκδρομή από την πόλη.

Τα πολύχρωμα σπίτια του αντανακλώνται στα ήρεμα κανάλια, δημιουργώντας ένα σκηνικό μοναδικής αισθητικής που προσελκύει φωτογράφους και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Γιατί τα σπίτια έχουν τόσο έντονα χρώματα

Σύμφωνα με τον πιο γνωστό τοπικό θρύλο, οι ψαράδες έβαφαν τα σπίτια τους σε έντονα χρώματα ώστε να μπορούν να τα ξεχωρίζουν εύκολα όταν επέστρεφαν από τη θάλασσα, ιδιαίτερα τις ημέρες με πυκνή ομίχλη.

Μια άλλη εκδοχή θέλει τις γυναίκες του χωριού να χρησιμοποιούν όποιο χρώμα είχαν διαθέσιμο για να συντηρούν τις προσόψεις, δημιουργώντας έτσι τη χαρακτηριστική πολύχρωμη εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα.

Τι να κάνετε στο Μπουράνο

Πέρα από την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, το Burano είναι παγκοσμίως γνωστό για την παράδοση στην κατασκευή δαντέλας, μια τέχνη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Αξίζει επίσης να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά Bussolai, βουτυρένια μπισκότα με χαρακτηριστικό σχήμα και ιδιαίτερη ιστορία, καθώς παρασκευάζονταν για τους ναυτικούς που έλειπαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πώς θα φτάσετε

Η πρόσβαση στο Burano είναι ιδιαίτερα εύκολη. Από την Αθήνα υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς τη Venice διάρκειας περίπου δύο ωρών και δέκα λεπτών.

Από εκεί, μπορείτε να μεταβείτε στο νησί είτε με δημόσια θαλάσσια συγκοινωνία είτε με οργανωμένες μικρές κρουαζιέρες που συνήθως περιλαμβάνουν και στάση στο Murano.

