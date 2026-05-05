ΟΦΗ: Πρόταση με διπλάσιες αποδοχές στον Σαλσέδο

Ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση στην ομάδα σημαντικών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα. Ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του ο Θανάσης Ανδρούτσος ενώ σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του Μπόρχα Γκονζάλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κρητική ομάδα έχει κάνει μία πολύ καλή πρόταση στον Έντι Σαλσέδο, με ετήσιες αποδοχές 240.000 ευρώ, δηλαδή τα διπλάσια χρήματα απο τις φετινές αποδοχές του ταλαντούχου επιθετικού.

Ο ΟΦΗ είναι σε συζητήσεις και με τους Φούντα και Σενγκέλια, που επίσης τα συμβόλαια τους λήγουν τον άλλο μήνα.

Υψηλές οι απαιτήσεις του Φούντα

Η περίπτωση του Φούντα είναι πιο δύσκολη καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι απαιτήσεις του έμπειρου επιθετικού ανέρχονται στις 450.000 ευρώ ετησίως.

Όπως δήλωσε και πρόσφατα ο Μιχάλης Μπούσης επιθυμία της διοίκησης είναι να κρατήσει όλους τους παίκτες που θέλει και να γίνουν κάποιες ποιοτικές προσθήκες για να παρουσιαστεί ο ΟΦΗ και ενόψει των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ποιο δυνατός στη νέα σεζόν.

