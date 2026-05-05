Ανδρουλάκης για 16 χρόνια από τη Marfin: “Το συλλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό”
clock 15:48 | 05/05/2026
newsroom ekriti.gr

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία της Marfin, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την απόδοση δικαιοσύνης ως “το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας”.



Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη Marfin:

16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Tρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.

Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας.

