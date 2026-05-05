Κρήτη: Συντάξεις με επιστροφές χρημάτων, διορθώσεις και καθυστερήσεις

Με καθυστερήσεις, διορθώσεις και ακόμη και επιστροφές χρημάτων από ασφαλισμένους συνοδεύεται η εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων Ανατολικής Κρήτης, Μανόλης Παπαντωνάκης.

Όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, το σύστημα που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια εκδίδει γρήγορα μια αρχική απόφαση σύνταξης, αποδίδοντας ποσά στους ασφαλισμένους, ωστόσο στην πράξη δημιουργεί ένα «κύμα» διορθώσεων. Οι επανεξετάσεις γίνονται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι συντάξεις να αναπροσαρμόζονται – συνήθως προς τα πάνω, αλλά όχι σπάνια και προς τα κάτω.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όταν εντοπιστούν λάθη του συστήματος, κάποιοι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έχουν ήδη λάβει, ακόμη και με τόκο, καθώς οι αρχικές αποφάσεις αποδεικνύονται υψηλότερες από τις τελικές. Παράλληλα, ο επανέλεγχος των φακέλων δεν γίνεται άμεσα, καθώς – όπως σημείωσε – υπάρχει διοικητική κατεύθυνση που δίνει προτεραιότητα στην καταβολή ενός πρώτου ποσού, αφήνοντας την οριστικοποίηση να φτάνει ακόμη και έως έναν χρόνο αργότερα.

Ο ίδιος περιέγραψε μια υπηρεσία που λειτουργεί υπό έντονη πίεση, με χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και σημαντικά προβλήματα στελέχωσης. Ενδεικτικά ανέφερε ότι σε κρίσιμα τμήματα, όπως αυτό της ασφάλισης, υπηρετεί μόλις ένας υπάλληλος, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), όπου οι πολίτες περιμένουν τουλάχιστον τρεις μήνες για εξέταση.

Αντίστοιχα, στο τμήμα παροχών παρατηρούνται καθυστερήσεις δύο και τριών μηνών στην καταβολή αναρρωτικών επιδομάτων, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο πρόεδρος των εργαζομένων σημείωσε ότι οι αναγκαίες προσλήψεις δεν προχωρούν, καθώς δεν έχουν φτάσει στις υπηρεσίες επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού στα νέα ψηφιακά συστήματα.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για μια κατάσταση οριακής λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, εκτιμάται πως με τον χρόνο τα λάθη του αυτοματοποιημένου συστήματος θα περιοριστούν, καθώς – όπως είπε – το σύστημα «μαθαίνει», αλλά προς το παρόν η καθημερινότητα παραμένει πιεστική για εργαζόμενους και ασφαλισμένους.

