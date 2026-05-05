radio icon100.6 FM KnossosFM
Γη της Ελιάς: Η Ερωφίλη ανακοινώνει στον Αντώνη ότι θέλει διαζύγιο
clock 15:00 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 117ο: Η Αριάδνη εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι του Λυκούργου, αποφασισμένη να διαπιστώσει αν όντως υποφέρει από λουμπάγκο, ή αν είπε ψέματα για να σώσει την Ισμήνη. Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα όπου την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Στο κάλεσμα, στο σπίτι της Αθηνάς, η Μαργαρίτα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στήσει το πολυπόθητο συνοικέσιο με την Αναστασία, αγνοώντας πως η ίδια έχει γίνει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Λεωνίδα. Η βραδιά μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο «ποιητικής» μάχης, με σπόντες, υπονοούμενα και βλέμματα που λένε περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Η ιατρική διάγνωση της Ασπασίας δεν είναι καλή κι ο Λυκούργος σκέφτεται αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Η Αριάδνη, κρυφακούγοντας μια συζήτηση, μαθαίνει ότι ο Στάθης και ο Κουράκος μεθόδευσαν την αναβολή της δίκης της Ισμήνης και γίνεται έξαλλη. Η Ερωφίλη ανακοινώνει στον Αντώνη ότι θέλει διαζύγιο και ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Η Μαρία ανοίγει την πόρτα του δωματίου της στο Σούνιο και βρίσκει μέσα τον Ζακ νεκρό.

