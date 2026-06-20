Η Νανά Παλαιτσάκη έκανε πλαστική ανόρθωσης λαιμού και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Μετά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έκανα με τον γιατρό, επειδή είχα ένα θέμα με τη χαλάρωση του λαιμού μου, σκέφτηκα ότι και φυσικά είδα τα διαπιστευτήριά του τα οποία είναι εξαιρετικά ότι αφού με ενοχλεί, τι καλύτερο από το να προχωρούσα σε μία επέμβαση. Έγινε με τοπική αναισθησία, μιλούσαμε με τον γιατρό, κράτησε το χρονικό διάστημα εκείνο που έκρινε ο γιατρός για να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει».

Η Νανά Παλαιτσάκη βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης και δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τα πρώτα ορατά αποτελέσματα της διαδικασίας.

«Είμαι μερικές μέρες μετά το χειρουργείο. Όπως βλέπετε, φυσικά φοράω αυτόν τον επίδεσμο, όμως πολύ σύντομα θα μπορώ να λουστώ και ήδη φαίνεται, αν και είναι πολύ πρόσφατο, ήδη φαίνεται η διαφορά που έχει δημιουργηθεί σε αυτή την περιοχή.

Ο γιατρός δεν πείραξε καθόλου την περιοχή από εδώ και πάνω (το άνω μέρος του προσώπου), άρα λοιπόν μιλάμε για διόρθωση που έγινε μόνο, μόνο σε αυτό το σημείο του προσώπου. Αφαίρεσε αυτή τη χαλάρωση που με ενοχλούσε και επειδή σκέφτηκα ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ και τον ενοχλεί, μπορεί να το κάνει».

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