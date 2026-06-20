Σεισμός στην Κρήτη: Προληπτική εκκένωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Τι εκτιμά ο Ευθύμης Λέκκας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς κοντά στη Γαύδο. Λόγω των σεισμικών δονήσεων, αποφασίστηκε να κλείσει προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς. Στο φαράγγι ήταν περίπου 566 άνθρωποι εκείνη την ώρα. Το προσωπικό αντέδρασε γρήγορα και ψύχραιμα, γυρίζοντας πίσω όσους επισκέπτες είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο, περίπου 100 στον αριθμό, ενώ τους υπόλοιπους που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς, με την καθοδήγηση των υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, τους οδηγούν προς τη νότια έξοδο αυτήν της Αγίας Ρουμέλης.

Την εκκένωση επιβεβαίωσε στο enikos.gr, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, ενώ σημείωσε ότι απαγορεύτηκε η είσοδος άλλων τουριστών στο φαράγγι τουλάχιστον για σήμερα, ενώ αύριο θα επανεξεταστούν τα δεδομένα.

Όσον αφορά τους δύο σεισμούς, τόνισε ότιπροέρχονται από ρήγματα πάνω στο τόξο. «Η περιοχή αυτή έχει δυναμικό, αλλά ευτυχώς το επίκεντρο ήταν μακριά από τη Χέρσο. Παρακολουθούμε την εξέλιξη» είπε, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Αυτήν την ώρα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δομή στους Αθανάτους: «Αδιέξοδο» στη σύσκεψη με τον δήμαρχο - Ζητείται εναλλακτική λύση

Ηράκλειο: Απολογούνται για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης