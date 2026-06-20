Δομή στους Αθανάτους: «Αδιέξοδο» στη σύσκεψη με τον δήμαρχο - Ζητείται εναλλακτική λύση

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λότζια, με πρωτοβουλία του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή των Αθανάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, επαγγελματικών οργανώσεων και πρόεδροι κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου – Μοιρών, οι οποίοι εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για την προωθούμενη εγκατάσταση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δυναμικότητα και τον τρόπο λειτουργίας της δομής, επισημαίνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την περιοχή.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του Δήμου υπέρ της ύπαρξης κατάλληλων και ανθρώπινων υποδομών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά με χωροθέτηση που δεν θα επιβαρύνει περιοχές με ήδη αυξημένα προβλήματα και πιέσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κατοίκων και των επαγγελματιών των Αθανάτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη επιλογή χωροθέτησης, τονίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει έντονη οικιστική και επιχειρηματική δραστηριότητα και ζητώντας να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού των ενεργειών τους και διαμόρφωσης κοινής γραμμής απέναντι στον σχεδιασμό του υπουργείου. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για συνέχιση των επαφών και των παρεμβάσεων προς την κεντρική διοίκηση, ενώ αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των φορέων και της δημοτικής αρχής το προσεχές διάστημα.

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