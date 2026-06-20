Διπλή δόνηση "κούνησε" περιοχές της Κρήτης - Το επίκεντρο και η ένταση

Αισθητή έγινε στις 12.31σεισμική δόνηση μεγέθους, αρχικά, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:31 με επίκεντρο περίπου 5 χιλιόμετρα Ανατολικά της Γαύδου και εστιακό βάθος 13,4 χιλιομέτρων.

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Εξι λεπτά αργότερα, στις 12.37 σημειώθηκε νέα δόνηση στην ίδια περιοχή 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

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Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, ενώ κάτοικοι του Ηρακλείου ανέφεραν ότι ένιωσαν έντονα το σεισμό, παρά τη σημαντική απόσταση από το επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί ωστόσο πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

Η ανάρτηση του καθηγητή Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τις σεισμικές δονήσεις:

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